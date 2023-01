Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Hunedoara a fost dat in urmarire naționala dupa ce a snopit in bataie o femeie și pe partenerul ei, in scara unui bloc de locuințe din municipiul Deva. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt dure și pot avea impact emoțional. Pe imagini se poate observa cum cele doua victime,…

- Incident violent intre mai mulți romi, in plina strada, la Timișoara. Mai mulți indivizi au atacat un tanar și, dupa ce l-au batut, i-au furat placuțele de inmatriculare de pe mașina. Polițiștii au identificat doi dintre agresori și i-au dus la audieri.

- A amenințat un tanar și i-a taiat cauciucurile mașinii, pe o strada din Blaj. Barbat de 36 de ani, reținut de polițiști Un barbat de 36 de ani a fost reținut pentru distrugere și amenințare de polițiștii din Blaj, dupa ce a amenințat un tanar și i-a taiat anvelopele mașinii. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Incident grav, marți seara, in zona parcarii suprajetajate de la Iulius Mall, in Timișoara. Un tanar de 17 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a sarit de la etajul cinci. Polițiștii au deschis o ancheta.

- Incident șocant, in noaptea de miercuri spre joi, pe Bulevardul Gheorghe Lazar din Timișoara. Un tanar de 24 de ani a murit dupa ce a sarit de la etajul zece al unui bloc. Era sub influența bauturilor alcoolice.

- Incident grav in vestul țarii: O fetița de 6 ani a cazut de la etajul 2 al unui bloc. Copila a fost adusa la Timișoara. Copila a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgenta Arad, iar de aici la Timișoara, la secția Neurochirurgie a spitalului.

- Planul roșu de intervenție a fost activat, sambata dimineata, la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. 46 de copii si 46 de adulti au fost evacuati. Conform ISU Timis, la ora 7:45 a fost activat Planul rosu de interventie, dupa ce s-a semnalat o puternica degajare de fum. O autospeciala…