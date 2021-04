Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia l-au depistat și reținut vineri pe un tanar de 18 ani, care este banuit de savarșirea infracțiunilor de talharie și furt și care se sustragea cercetarilor. Tanarul, impreuna cu un altul, in varsta de 22 de ani, reținut anterior de polițiști pentru…

- Doi tineri, ambii de 28 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, lovire sau alte violente si talharie calificata, au ajuns aseara in arestul IPJ Gorj. In data de 3 februarie, polițiști din cadrul IPJ Gorj au fost sesizați de un barbat de 28 de ani,…

- Polițiștii din Alba au facut patru percheziții la doua firme din județ, cu activitate in domeniul fito–sanitar și au indisponibilizat 112 kilograme și 56 de litri de biocide și produse de protecția plantelor. Potrivit IPJ Alba, joi, 18 martie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase…

- La data de 15 martie 2021, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 23 de ani, din Sebeș, care este cercetat pentru fapte de violența in familie. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 15 martie 2021, in timp ce se afla in zona…

- Tanar de 19 de ani, condamnat pentru talharie, reținut de catre polițiștii din Alba: A fost depus la Centrul de Reeducare Buziaș Un tanar de 19 de ani, condamnat pentru furt și talharie, reținut de catre polițiștii din Alba. A fost depus la Centrul de Reeducare Buziaș. La data de 18 februarie 2021,…

- Polițiștii din Caineni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi au continuat cercetarile intr-o cauza penala sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata, fiind identificat un barbat de 40 de ani, din județul Timiș, banuit de comiterea faptei. La data de 7 ianuarie,…

- Un barbat, de 35 de ani, din comuna Bratca, județul Bihor, a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva Valcea, pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice, fara permis de conducere. Polițiștii din Babeni au dispus, ieri, reținerea pentru 24 de…

- Un fals psiholog, angajat la spital, ar fi acordat asistența pentru 1.400 de pacienți. Polițiștii fac miercuri doua percheziții domiciliare in Targoviște, județul Dambovița, la o persoana banuita de inșelaciune și exercitarea fara drept a unei profesii sau activitați. Potrivit unui comunicat al IGPR,…