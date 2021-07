Tânăr de 18 ani, găsit spânzurat lângă un mall din București. Dezvăluirea macabră despre trupul său Un tanar a fost gasit spanzurat, langa un mall din București, in cursul zilei de vineri. Tanarul de doar 18 ani a fost gasit spanzurat intr-un canal. Acesta era dat disparut de trei zile. Tanar gasit spanzurat in București Potrivit reprezentanților ISU București Ilfov, tanarul de 18 ani este din Giurgiu. Acesta a fost gasit […] The post Tanar de 18 ani, gasit spanzurat langa un mall din București. Dezvaluirea macabra despre trupul sau appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

