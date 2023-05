Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10-14 aprilie s-a desfasurat Olimpiada Nationala de Matematica. La Slobozia au concurat elevii claselor a V-a si a VII-a, la Cheile Gradiștei – Brasov clasele a VII-a si a VIII-a și la Craiova clasele IX- XII. Cei 22 de elevi care au reprezentat județul Maramureș au obținut rezultate deosebite:…

- Un tanar a fost prins de polițiștii mehedințeni in timp ce conducea cu mai bine de 200 de km/h, in apropierea localitații Vanju Mare. „La data de 28 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției oraș Vanju-Mare au depistat, in trafic, un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism pe DN 56 A, in afara…

- In perioada 9 14 aprilie 2023 au fost sustinute etapele nationale ale Olimpiadei de Matematica, astfel: pentru clasele a V a ndash; a VI a, la Slobozia, judetul Ialomita; pentru clasele a VII a ndash; a VIII a, la Cheile Gradistei, judetul Brasov; pentru clasele a IX a ndash; a XII a, la Craiova, judetul…

- In numai 24 de ore, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 107 sanctiuni contraventionale și au retinut 18 permise de conducere ca urmare a neregulilor constatate in trafic. Politistii au acționat si pentru prevenirea si combaterea vitezei excesive, aparatele…

- O șoferița din Cluj-Napoca a fost prinsa in localitatea Luncani in timp ce conducea cu peste 100km/h și fara a deține carnet de conducere. Polițiștii din Campia Turzii au oprit in trafic, in data de 2 aprilie, in jurul orei 16:00, o femeie din Cluj-Napoca care se deplasa cu mașina pe DN15-E60, in interiorul…

- Un control de rutina efectuat de polițiștii din Brașov nu s-a incheiat prea bine pentru doi oameni de afaceri. Este vorba, mai exact, de Ioan Neculaie și de fostul patron de la FC Rapid, George Copos, care au ramas fara permis. Presa locala reflateaza ca, in cursul zilei de ieri, au ramas fara permis…

- Tinerii din UE vor putea obține permisul de conducere de la 17 ani, insa vor avea o perioada de proba de doi ani, iar in primul an vor conduce doar insoțiți. Comisia Europeana vrea sa schimbe o parte dintre legile circulației. Conform noului pachet de propuneri, școala de șoferi poate fi inceputa dupa…

- Dosare penale la regimul rutier Sambata, 11 martie, in timpul serviciului de patrulare, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au oprit pentru control in intersecția Drumului Județean 205 E cu Drumul Județean 205 B Țifești o autoutilitara condusa de un barbat, de 37 ani, din județul Brașov. In…