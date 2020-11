Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 17 de ani , disparut de pe raza municipiului Timișoara, județul Timiș. In data de 4 noiembrie, Mariu Locian Mitu, a plecat de la domcililiul aflat pe strada Polona din Timișoara, iar pana in prezent…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale sunt de aseara in alerta dupa ce au fost sesizați ca doua minore, de 14 și 15 ani, au disparut... The post Adriana, din Timișoara, și Maria, din Moșnița, cautate de Poliție. Fetele și-au dat intalnire sambata și au disparut appeared first on Renasterea…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale sunt de aseara in alerta dupa ce au fost sesizați despre dispariția a doua minore 15 și 14 ani. Ieri, in jurul orei16:00, Patruica Felicia, in varsta de 15 ani, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din Timișoara, pe motiv sa se intalneasca cu o prietena,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza, marti dimineata, doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar de santaj si luare de mita, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures.Potrivit surselor citate, actiunea se desfasoara sub coordonarea Parchetului…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș incearca sa dea de urmele unui tanar disparut dupa ce astazi au fost alertați de parinții acestuia. Damian Ștefan, in varsta de 23 de ani, ar fi vorbit la telefon cu parinții, in 2 septembrie, insa de atunci nu l-au mai putut contacta.…

- In data de 2 septembrie, Damian Ștefan, in varsta de 23 de ani, ar fi vorbit la telefon cu parintii, iar de atunci nu a mai putut fi contactat. Tanarul locuia intr-un camin studențesc din zona complexului. Duminica 6 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați despre dispariția tanarului. Politistii…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 92 de ani, disparut de pe raza municipiului Timișoara. Petru Ciuta ar fi plecat, astazi, din curtea interioara a Clinii Pro Medica din Timișoara, de pe strada Craiova, iar pana in prezent nu…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 70 de ani, disparut de pe raza comunei Tomești, sat Colonia Fabricii, județul Timiș. „La data de 10 august a.c., Popa Aurel ar fi plecat de la locuința sa din Colonia Fabricii, județul…