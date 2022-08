Stiri pe aceeasi tema

- Un minor de 15 ani este cercetat de procurorii aradeni dupa ce și-a injunghiat fratele, in varsta de 17 ani. Victima a fost internata in stare grava in spital, necesitand 40-45 zile de ingrijiri medicale. „Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus la data de 24.08.2022…

- Un baiat in varsta de 15 ani și-a injunghiat fratele de 17 ani dupa ce a consumat droguri. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva unui inculpat in varsta de 15 ani, cu privire la comiterea infractiunii de violenta in familie…

- Caz tragic la Arad! Un baiat in varsta de 15 ani și-a injunghiat fratele de 17 ani dupa ce a consumat șoricioaica sau „drogul zombie”. Șoricioaica sau drogul zombie, este una dintre cele mai puternice substanțe cu efect devastator asupra organismului celui care alege sa il consume.Procurorii din cadrul…

- Un cetațean vietnamez aflat la munca in Romania a lovit cu pumnul, apoi a injunghiat un alt cetațean vietnamez care a refuzat sa stea la baut cu el. Totul s-a petrecut pe strada Campul Liniștii din Arad, intr-un imobil in care sunt cazați mai mulți vietnamezi, a transmis aradon.ro. „In seara zilei de…

- Un tanar din Bihor și-a injunghiat fratele și și-a lovit fara mila mama. Barbatul a incercat sa raneasca un polițist cu un cuțit și ar fi distrus mai multe mașini dintr-o parcare. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului. Tanarul a fost dus la secție, iar in urma cu…

- Un tanar de 18 ani a fost reținut de polițiști dupa ce a condus un autoturism fara a poseda permis de conducere, a provocat un accident de circulație și a plecat de la locul faptei. Polițiștii rutieri din Onești au reținut la data de 26 iunie a.c. un tanar de 18 ani din comuna Caiuți, […] Articolul…

- Un accident bizar de circulație s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in Campia Turzii, mașina unei tinere fiind lovita intenționat de un autoturism la volanul caruia se afla un tanar, fostul iubit al șoferiței. Acesta a fost reținut de polițiști. Conform IPJ Cluj, la data de 13 iunie a.c.,…

- Un șofer care a fost prins in timp ce conducea un autovehicul deși bause zdravan inainte de a pleca la drum a ajuns in arestul Poliției Suceava. Este vorba de un barbat din Paltinoasa, in cazul caruia aparatul etilotest a aratat o valoare de 1,60 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, au fost ...