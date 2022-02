Tânăr consilier local, împușcat mortal la vânătoare Un consilier local al Pro Romania in varsta de 36 de ani, din județul Timiș, a fost impușcat mortal la o partida de vanatoare. Incidentul a avut loc sambata dimineața, in localitatea Livezile, din județul Timiș. Potrivit poliției județene, partida de vanatoare a fost organizata legal și armele erau deținute legal. „Astazi, polițiștii Secției 8 […] The post Tanar consilier local, impușcat mortal la vanatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

