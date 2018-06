Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de mașina a curmat viața unui roman și a dus la ranirea grava a altor trei, dupa ce șoferul autoturismului in care se aflau a ieșit de pe carosabil și a izbit violent mai mulți copaci.

- Cateva sute de pachete de țigari de contrabanda au fost descoperite intr-o mașina care transporta persoane din Romania spre Italia. Autovehiculul a fost oprit pe DN 17A, vineri dimineața, de un echipaj al Poliției Rurale Vama. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, autovehiculul cu remorca, condus…

- Artista si sotul ei au luat parte la nunta unor buni prieteni, la mii de kilometri departare de casa, intr-o destinatie de vis, exact in locul in care locuieste starul de la Hollywood: in Italia, pe malul Lacului Como.

- Ministerul Afacerilor Externe confirma moartea cetateanului roman in urma accidentului feroviar care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in Italia. O echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Torino s-a deplasat la unitatea medicala unde au fost transportate victimele…

- Sotul si sotia aveau un caine rau. Se hotarasc sa scape de el. Sotul ia cainele se urca in masina si il duce la cateva strazi distanta, il lasa acolo. Se intoarce sotul acasa si peste 2 ore, hop si cainele la usa. A doua zi, se urca sotul in masina, ia cainele si il duce in alt cartier. Se intoarce…

- "In acest moment se desfasoara o operatiune de amploare in zona Kiepenkerl. Va rugam sa o evitati. Sunt mai multi morti si raniti. Actionam in acest moment. Va rugam sa nu avansati speculatii. Mai multe informatii vor fi furnizate aici", a transmis politia din Munster prin intermediul contului de Twitter.…

- Un tanar din Iasi si-a pierdut viata in teribilul accident din judetul Neamt • Masina in care se aflau zece persoane a plonjat in raul Bistrita, iar noua persoane si-au pierdut viata • Politistii au deschis un dosar penal si fac cercetari pentru a stabili cu exactitate ce s-a intamplat • Unele voci…

- O romanca din italia a fost lasata sa-si avorteze singura gemenele in baia spitalului din Perugia, ea fiind asistata doar de soțul sau. Intamplare tragica pentru o romanca și soțul ei, intr-un spital din Perugia, acolo unde viitorii parinți romani, rezidenți la Asissi, s-au prezentat pentru o consultație,…