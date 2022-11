Tânăr clujean, prins la volan sub influența substanțelor psihoactive! In cadrul unor verificari de rutina, polițiștii clujenii au depistat un tanar de 23 de ani in timp ce conducea pe strazile Clujul sub influența drogurilor. Tanarul de 23 de ani a fost oprit de polițiști pentru verificari pe strada Bistrița din municipiul Cluj-Napoca. In urma testarii cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, rezultatul a [...] Articolul Tanar clujean, prins la volan sub influența substanțelor psihoactive! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

