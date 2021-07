Tânăr cioban ucis de urs Mureș Un tanar de aproximativ 20 ani din județul Mureș a fost ucis de urs in noaptea de sambata spre duminica. Barbatul lucra la o stana din județ și a fost descoperit de o echipa Salvamont care l-a cautat cu o drona dotata cu camera de termoviziune. „Intr-un tufiș am descoperit o persoana cazuta. Pe urmele corpului se vedeau sfașieturi de urs, in jurul lui erau și fecale de urs, era clar victima unui urs”, a declarat Robert Kovacs, director Salvamont Mureș, la Digi24. Conform acestuia, tanarul era cioban și lucra la o stana din zona respectiva. The post Tanar cioban ucis de urs Mureș appeared first… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

