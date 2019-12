Tanar, cercetat pentru dare de mita. A incercat sa mituiasca politistii pentru a nu ramane fara permis de conducere

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din satul Corjeuti, raionul Briceni, a fost retinut de politie pentru ca a incercat sa mituiasca doi agenti de patrulare dupa ce l-au prins beat la volan. Tanarul de 23 de ani conducea haotic o masina inmatriculata in Franta cand a fost observat de un echipaj al INP.

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Mures au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate, a unui inculpat, pentru savarsirea…

- Un membru al unei sectii de votare din judetul Dolj este cercetat de politisti dupa ce a aplicat stampila de vot in locul unei femei de 74 de ani. Femeia a solicitat urma mobila pentru a vota, iar barbatul a mers la locuinta acesteia. Politistii au mai constatat ca sotul femeii a semnat pe listele…

- Ieri, 6 noiembrie 2019, in jurul orei 22.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 25 de ani, din comuna Cergau, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Cergau Mare, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Ieri, 31 octombrie 2019, in jurul orei 22.40, polițiștii din Teiuș au intervenit pentru soluționarea unui incident rutier produs pe strada Parcul Mihai Viteazul din Teiuș. Un tanar de 24 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și a intrat in coliziune…

- Sambata, 19 octombrie 2019, in jurul orei 20.50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau pe raza comunei Mihalț, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața…

- Potrivit sursei citate, barbatul in cauza a ramas internat la o unitate spitaliceasca din Bucuresti. In continuare, politistii din Voluntari efectueaza cercetari pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept, dar si pentru luarea masurilor legale ce se impun, in raport cu intreg probatoriul care…

- Ieri, 6 octombrie 2019, in jurul orei 16.20, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Stremț, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Stremț, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…