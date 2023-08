Stiri pe aceeasi tema

- Probleme cu legea pentru un tanar de 28 de ani, la Timișoara. El a ajuns in atenția polițiștilor de la crima organizata dupa ce polițiștii locali l-au prins drogat pe strada. El a intrat in atenția oamenilor legii pentru ca parea sa se simta rau și se sprijinea de pereții caselor pe langa care trecea.

- VIDEO: Cerșetor cu telefon de peste 1000 de euro, prins la Alba Iulia. Ce mesaje folosea și ce se ascundea sub o mana bandajata Un tanar care apela la mila cetațenilor și turiștilor din Alba Iulia a fost ridicat din strada de polițiștii locali ai orașului. Tanarul care este din județul Hunedoara a fost…

- Pentru puțina distracție și adrenalina pe timp de seara, un adolescent de 15 ani din Valișoara, s-a ales cu dosar penal pentru mai multe infracțiuni savarșite in trafic. „La data de 08 august 2023, in jurul orei 22:20, polițiștii au depistat in trafic, pe DC 166, pe raza comunei Valișoara,…

- Barbatul care a ucis doi soti septuagenari, in locuinta lor de langa Palatul de Justitie din Timisoara, a fost prins, joi seara, de politisti, in zona Garii de Nord din oras.In urma activitatilor informative desfasurate de politistii Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub coordonarea procurorului…

- Politistii timiseni l-au prins, joi noaptea, pe suspectul in cazul dublei crime de la inceputul saptamanii, cand doi batrani de 75 de ani si 78 de ani au fost gasiti morti, in apartamentul lor din apropierea Palatului Justitiei din Timisoara. In noaptea de marti spre miercuri, un barbat a anuntat Serviciul…