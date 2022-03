Stiri pe aceeasi tema

- Șmecherie surprinsa de polițiștii locali din Timișoara, in lumea cerșetorilor. Oamenii legii au prins un tanar de 30 de ani care cerșește intr-un scaun rulant in jurul bastionului. Individul insa doar simuleaza ca nu are picioare și a fost amendat de nenumarate ori de oamenii legii. Totul a fost filmat…

- Vremea se face tot mai buna la Timișoara, astfel ca cerșetorii revin in numar mare pe strazi. Poliția Locala Timișoara a intensificat controalele in oraș, in special in zona Garii de Nord. Din zona Garii au fost preluate 17 persoane care cerșeau in intersecții, unele dintre acestea fiind depistate in…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in zona Garii de Nord au observat, aseara, un barbat care statea in intersecția strazilor General I. Dragalina cu Republicii și consuma bauturi alcoolice. Trecand la legitimarea acestuia și verificarea in baza de date au constatat ca barbatul, pe nume B.M.L., de…

- Politistii locali au dat amenzi in valoare de 14.500 de lei unor taximetristi care iși desfașurau activitatea cu nereguli in zona Garii de Nord, din Capitala. Potrivit Primariei Municipiului Bucuresti, in decurs de trei ore, doar in zona Garii de Nord, politisti locali ai Serviciului Control Transporturi…

- Politistii locali au dat amenzi de 14.500 lei unor taximetristi care activeaza in zona Garii de Nord din Bucuresti. Conform unui comunicat al Primariei Municipiului Bucuresti, in decurs de trei ore, doar in zona Garii de Nord, in seara zilei de joi, politisti locali, alaturi de Politia Transporturi…

- La data 2 februarie 2022, polițiștii din Campeni au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de cei trei tineri care sunt cercetați pentru furt, dupa ce, in urma unui control in trafic, polițiștii au gasit, in autoturismul cu care se deplasau, cantitatea de 50 de litri de motorina, care ar fi fost…

- In noaptea de Revelion și in prima zi a anului 2022, Poliția Locala va activa cu efective sporite. 160 de polițiști locali vor fi scoși in strada, in toate cartierele municipiului Craiova pentru a asigura ordinea și siguranța publica. Se vor asigura masurile de ordine și siguranța publica și fluidizarea…