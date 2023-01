Stiri pe aceeasi tema

- Un adept al suprematiei albilor britanic a fost condamnat vineri la unsprezece ani si jumatate de inchisoare pentru realizarea si difuzarea de inregistrari video care cheama la insurectie armata si care, potrivit acuzarii, au inspirat doua atacuri armate in SUA, relateaza AFP.

- Un tanar, de 28 de ani, a fost condamnat la 16 ani de inchisoare pentru omorul unui barbat de 63 de ani din Balți. Acesta urmeaza sa-și execute pedeapsa in penitenciar de tip inchis.Potrivit procurorilor, crima a avut loc in anul trecut.

- Un tanar de 29 de ani, originar din raionul Edineț, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 9 ani. In luna octombrie a anului trecut, inculpatul, fiind in stare de ebrietate alcoolica, la domiciliul comun cu bunica acestuia, in urma unui conflict, i-a aplicat utlimei, multiple

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani din 19 decembrie 2022, un tanar, in varsta de 27 de ani, din Chișinau, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 2 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitate legata de functii…

- Charles Sobhraj, celebrul criminal in serie francez care a inspirat serialul BBC/Netflix „Sarpele”, a fost eliberat din inchisoare, desi era condamnat pe viata, relateaza CNN. Ucigașul in serie a recunoscut ca a comis cel putin 12 crime in perioada 1972 - 1976, in realitate numarul fiind mult mai mare.

- Joi, 15 decembrie 2022, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au depistat și reținut un barbat de 22 de ani, din comuna Ciugud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Alba Iulia. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative…

- Un tanar de 26 ani a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 6 ani și 6 luni, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis, pentru aplicarea violenței asupra unei persoane cu funcție de raspundere și pentru huliganism.