Tânăr bolnav, salvat de la o stână din Argeș unde era exploatat prin muncă Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, impreuna cu procurorii DIICOT au efectuat doua percheziții domiciliare, in județul Argeș, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii de trafic de persoane. Un tanar cu dizabilitați a fost exploatat la o stana. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2020 – august 2023, un barbat, de […] The post Tanar bolnav, salvat de la o stana din Argeș unde era exploatat prin munca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

