Un tanar in varsta de 22 de ani a urcat baut si drogat la volan si a circulat cu o viteza de 222 de kilometri pe ora pe Drumul National 68 Hateg – Caransebes, in afara localitatii Hateg, a transmis adevarul.ro. Șoferul din Hunedoara s-a ales cu o amenda usturatoare și cu permisul reținut. „Conducatorul […] Articolul Tanar baut și drogat, surprins de radar in timp ce conducea cu peste 200 de km/h pe o șosea din vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .