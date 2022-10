Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, un tanar, in varsta de 28 de ani, din comuna Mintiu-Gherlii a fost depistat pozitiv in urma testarii cu aparatul Drugtest. Acesta a fost oprit de polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla, la intersecția DJ109C și DJ172F, in jurul orei 09.30. Ulterior testarii, tanarul a fost condus la unitatea…

- In cursul dimineții de duminica, 2 octombrie, in jurul orei 8.00, polițiștii din Campina au oprit pentru control un autoturism, care circula pe Bulevardul Carol I și care era condus de un tanar de 32 ani.

- Polițiștii ieșeni au oprit pentru control un șofer din satul Scobinți și au descoperit ca nu poseda permis de conducere. Tanarul conducea un autoturism marca Mitsubishi. Acum, magistrații l-au condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, un dosar penal fiind intocmit In data de 12.03.2021, un tanar…

- Polițiștii salajeni au continuat și la finalul saptamanii trecute activitațile de prevenire și combatere a consumului de droguri și a conducerii de vehicule sub influența acestora. In acest context, in dimineața din 28 august, la ora 01:20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Zalau au depistat in trafic,…

- Polițiști rutieri mureșeni au acționat duminica pe principalele artere din județ, Sursa articolului: Amenzi de peste 22.000 lei, aplicate de polițiștii mureșeni in trafic! Un șofer a fost prins rupt de beat la volan Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Polițiștii campineni continua seria acțiunilor pentru combaterea conducerii autovehiculelor sub influența substanțelor psihoactive, inclusiv in mediul rural. In aceste condiții, sambata, 6 august, in jurul orei 16.15, la Banești, pe DJ100D, au oprit un autoturism condus de un barbat de 32 ani, domiciliat…

- Un nou dosar de conducere sub influența substanțelor psihoactive a fost intocmit de polițiștii Serviciului Rutier Salaj, sambata, 30 iulie, in localitatea Bobota. Sambata seara, polițiștii rutieri au oprit in trafic, pe Drumul Județean 108B, in localitatea Bobota, un autoturism, condus de un tanar de…

- Inca un șofer a fost prins drogat la volan. Polițiștii orașului Faget și cei ai Secției 10 Rurale Faget au oprit pentru control, in data de 17 iulie a.c., pe DN 68 A, in localitatea Margina, o autoutilitara condusa de un barbat de 33 de ani, care se afla sub influența substanțelor psihoactive.…