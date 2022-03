Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost prins la volan baut și drogat. Circula cu 222 de km/h pe DN68. Acesta a fost amendat cu 4.930 de lei, iar permisul i-a fost suspendat timp de șase luni. „Conducatorul auto nu a oprit la semnalele politistilor, continuandu-si deplasarea, fiind oprit de politistii…

- Dosar penal pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive Putin dupa miezul noptii trecute, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Zalau au depistat in trafic un tanar, care se afla sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto, un tanar de 23…

- Un barbat de 32 de ani din Resita s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost oprit de politisti pentru un control de rutina. Barbatul, care lucreaza pentru o firma de distributie a tigaretelor, se afla in tranzit, iar oamenii legii l-au tras pe dreapta pe strada Bocsei, dupa miezul noptii. Verificat daca…

- Conducere sub influența substanțelor psihoactive La data de 20 ianuarie a.c., la ora 17:56, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe o strada din Sarmașag, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Bobota. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest,…

- Conducere sub influența substanțelor psihoactive La data de 20 ianuarie a.c., la ora 17:56, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic, pe o strada din Sarmașag, un autoturism condus de un tanar, de 21 de ani, din comuna Bobota. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drugtest,…

- Semifinalistul ultimului sezon la emisiunea Romanii au Talent Radu Ștefan Simion a fost depistat pozitiv cu cocaina in București, in timp ce se afla la volan, susțin surse G4Media. Agenții Brigazii Rutiere l-a oprit pe specialistul in numere de magie pe Str. Barbu Vacarescu, vineri la ora 23. A fost…

- Polițiștii Serviciului Rutier au depistat, ieri, un conducator auto, care circula cu autoturismul prin localitatea Treznea, deși de afla sub influenta substantelor psihoactive. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat un rezultat pozitiv. La data de 6 ianuarie a.c., in jurul orei 17.00, politistii Serviciului…

- Un tanar sofer aflat sub influenta alcoolului si a substantelor cu efect psihoactiv a fost retinut, luni seara, de catre politistii din judetul Cluj. Tanarul s-a certat cu o femeie si a intrat intentionat cu masina intr-un parapet, incidentul fiind semnalat la 112. Tanarul nu a mai fost gasit la locul…