Tânăr bătut crunt de nouă bărbaţi într-un club din Cluj Pe imaginile se vede cum unul dintre agresori sare la bataie la victima. Dat fiind faptul ca s-a aparat, alti 8 prieteni ai agresorului au inceput si ei sa-l loveasca pe tanar. Barbatul a ajuns la spital in stare grava cu rani la mani și a fost operat de urgența. El spune ca a fost lovit cu o sticla care i-a sectionat tendoanele. Martorii povestesc șocați cele intamplate. Polițiștii s-au autosesizat in acest caz si au deschis dosar pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. In prezent fac cercetari pentru identificarea tuturor agresorilor. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

