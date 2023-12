Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat, luni seara, in timpul unui scandal care a avut loc pe o strada din Bucuresti, scrie News.ro. „Pe 11 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 15 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca,…

- La data de 11 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 15 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe o strada din Sectorul 4, ar fi avut loc o altercație intre mai multe persoane, in urma careia, un barbat, in varsta de 23 de…

- Scene șocante, in aceasta dimineața, in scara unui bloc din București, dupa ce o femeie a fost stropita cu benzina și i s-a dat foc. Chemați la fața locului, polițiștii au stins flacarile cu extinctoarele din dotare, insa medicii SMURD veniți in ajutor nu au mai putut decat sa constate decesul victimei.…

- La data de 18 septembrie 2023, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar, de 19 ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. La data de 18 septembrie 2023, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti…

- "Am fost nevoita sa devin un co-parinte in cresterea verisorului meu prin a-l duce la scoala, a avea grija de el, a cumpara chestii pentru casa, a plati facturi.A facut un accident mortal (medicul de la Nasta - n.r.), a murit acum cateva zile, timp in care eu a trebuit sa fiu stalpul moral al familiei…

- Un tanar de 20 de ani a fost arestat preventiv pentru furt calificat dupa ce a patruns intr-o locuinta din Urechesti, de unde ar fi sustras mai multe bunuri, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."La data de 21 septembrie, Sectia 5 Politie Rurala Cotesti a fost sesizata…

- Un barbat de 24 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a batut un adolescent, fapta comisa la opt zile de la iesirea din penitenciar a agresorului, unde a executat o pedeapsa pentru infractiuni de lovire sau alte violente, a informat, joi, Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.

- In urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, pe numele unui tanar de 19 ani, din Cazaci, a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acesta a fost…