- Un barbat din județul Bistrița-Nasaud a fost arestat preventiv dupa ce și-ar fi violat soția cu care se afla in proces de divorț, informeaza StirileProTV. Certurile ar fi inceput in urma cu mai bine de un an, cand barbatul, in varsta de 34 de ani, a intrat la banuieli cu privire la paternitatea unuia…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru furt calificat dupa ce a sustras 15.000 de dolari prin taierea cu flexul a unui perete al seifului pe care il avea in casa concubina sa, a informat, joi, Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat din Olt a fost arestat preventiv dupa ce a aruncat, la propriu, cu pietre, dar și cu un topor spre un echipaj de poliție. Ca sa-l potoleasca, agenții au tras un foc de avertisment și l-au incatușat pe individ. Totul ar fi pornit de la un ordin de protecție provizoriu emis fața de barbat, ca…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Valcea dupa ce a vrut sa-si omoare tatal si fratele, el intrand cu masina pe contrasens si ulterior pe trotuar pentru a-i lovi pe cei doi, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din comuna Ungureni, a fost arestat preventiv, marti, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, dupa ce si-a batut un consatean si i-a furat acestuia banii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au desfașurat o acțiune pe linia traficului de droguri. In cauza a fost dispusa reținerea unui barbat, in varsta de 30 de ani. La data de 18 octombrie, jandarmi…

- Un barbat de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce in noaptea de marți spre miercuri ar fi intrat in casa unei femei din localitatea Tudor Vladimirescu, județul Braila, și ar fi violat-o.