Tânăr antreprenor cu studii în agricultură a investit în trei business-uri Robert-Gabriel Mitan este de profesie inginer, are 24 de ani, iar visul lui este de a dezvolta un „nucleu al business-urilor locale“ in Negrești, județul Vaslui, in care toate afacerile sa aiba legatura și sa se imbine, toate acestea din dorința ca singura brutarie din oraș sa nu fie inchisa și sa ajute pe plan local la dezvoltarea intreprinderilor. De curand, tanarul a redeschis o veche brutarie in orașul Negrești, pe care vrea sa o adopte cerințelor și nevoilor cetațenilor din oraș, precum și celor din imprejurimi. Vasluianul vine pe piața cu o paine proaspata coapta in cuptor pe vatra, iar… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studenta la Facultatea de Business din cadrul Universitații Babeș-Bolyai, Bianca este o tanara pasionata de pictura. Imbina aceasta placere cu radacinile sale din Țara Moțiilor, pe care incearca sa le imortalizeze prin arta sa și sa le transmita mai departe oamenilor. Și-a luat inima in dinți și a parasit…

- Sambata a avut loc, la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași, intanirea primei generații de absolvenți ai Facultații de Teatru. In urma cu 30 ani, aceștia finalizau studiile la Departamentul de Teatru de la Academia de Arte. Ioana Soreanu a participat la eveniment. Anul acesta, prima…

- Un fost elev al Colegiului Național "Eudoxiu Hurmuzachi" din Radauți a terminat șef de promoție la facultatea pe care a urmat-o. Ionuț Balan, absolvent al liceului din Radauți in 2020, specializarea Științe ale naturii, a ales sa urmeze cursurile Facultații de Agricultura din ...

- Sefa promotiei 2024 a Facultații de Fizica, din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza" Iași este Sandra Tudurache, o suceveanca de 22 de ani, care iși incheie studiile superioare cu o medie de peste 9,80.Dupa trei ani de facultate, drept recunoastere a rezultatelor obținute, Sandra ...

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) și Alianța Industriei Semințelor din Romania organizeaza „Ziua Biodiversitații Graului”, maine, 19 iunie 2024, la Ferma Didactica și de Cercetare Ezareni, comuna Miroslava. In cadrul evenimentului, reprezentații Facultații de…

- Drumul Baltagului, de la Borca la Tarcau, este unul dintre proiectele pe care le voi pune in valoare, ca presedinte al Consiliului Judetean Neamt. Este un traseu incarcat de istorie pe care in parcurge Vitoria Lipan, personajul principal al romanului „Baltagul”, publicat de Mihail Sadoveanu in urma…

- George Ceausu este de cinci ori castigator al premiului I pentru povestiri si nuvele Maine, pe 22 aprilie 2024, George Ceausu schimba prefixul. Scriitorul nascut la Harsova, judetul Constanta, va implini 70 de ani. George Ceausu este absolvent al Facultatii de Matematica sectia Informatica a Universitatii…

- Andreea Lungan, studenta in anul al doilea la Facultatea de Matematica si Informatica FMI a Universitatii "Ovidius" din Constanta UOC , a obtinut medalia de bronz la cea de a XVIII a editie a Concursului Studentesc de Matematica SEEMOUS South Eastern European Mathematical Olympiad for University Students…