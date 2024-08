Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri au fost reclamati pentru tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce noaptea trecuta au dat drumul tare la muzica in fata unui magazin din Timisoara. Unul dintre ei s-a ales cu amenda, apoi, la scurt timp, soferul gastii a fost prins conducand sub influenta alcoolului pe Bd. I. C.…

- Polițiștii locali din Timișoara au aplicat, in weekendul recent incheiat, 50 de sancțiuni pentru tulburarea liniștii publice sau alte fapte antisociale. „Temperaturile ridicate de afara determina unele persoane sa iasa afara la ore tarzii, in special in weekend-uri, sa stea in parcuri, in zonele centrale…

- Polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 39 de ani, miercuri, in jurul orei 11:30, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, s-a apropiat de ea un barbat ce se deplasa pe bicicleta și i-a sustras din mana telefonul […]…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat in noaptea de luni spre marți, ascunsi intr-o autoutilitara, trei cetateni din Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Șoferul, cetațean roman, este cercetat sub control judiciar pentru 60…

- Polițiștii locali aflați in patrulare in cursul zilei de ieri, in jurul orei 15.30, in zona Alba Iulia – Libertații, au depistat un barbat care distrugea burlanele unei cladiri, rupandu-le și aruncandu-le pe jos, punand in pericol ceilalți cetațeni aflați in numar mare la acea ora in zona pietonala.…

- Politiștii de frontiera din cadrul ITPF Timișoara – Sectorul Politiei de Frontiera Orșova, ofițerii Directiei Generale Anticoruptie, au formulat un denunt sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinți. Ei au prins in flagrant un contrabandist care voia sa scape…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Comanești au depistat in flagrant delict, un tanar de 24 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Garlei din localitate, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii alcoolscopice a rezultat o concentrație de 1,12 mg/l alcool pur…