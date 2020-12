Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bucuresti a fost amendat cu 4.500 de lei pentru o postare politica de pe Facebook, iar Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a anuntat ca PSD il va ajuta pe acesta cu un avocat pentru a putea dovedi in instanta ca ce a gandit in momentul in care a postat pe reteaua de socializare nu a reprezentat…

- Marcel Ciolacu anunta ca PSD ii va oferi graduit consultanta juridica bucuresteanului care s-a trezit cu politia la usa si a fost amendat pentru un status pe Facebook in ajunul alegerilor. "NU! Romania nu trebuie și nu poate fi transformata in stat polițienesc! Exista instanțe de judecata,…

- Un politist a fost lovit violent, cu masina, de un sofer care a stationat neregulamentar in zona Garii de Nord, a anuntat Sindicatul Europol, sambata, pe Facebook. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot mai mulți migranți…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi ca Daniel Tudorache nu va fi validat de viitorul Parlament pentru ca acesta nu mai este in acest moment membru al PSD. „A inceput o ancheta dupa ce s-au intocmit listele. Am avut o discutie cu el, tot respectul pentru decizia sa, in acest moment nu mai…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat la B1 TV situația lui Daniel Ghița, luptatorul de K1 candidat din partea PSD, și Șerban Nicolae, care s-a comparat cu Hagi atunci cand a vorbit de eliminarea de le listele pentru Parlament. Intrebat ce parere are despre plecarea din PSD a lui Serban Nicolae,…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a comentat la B1 TV situația lui Daniel Ghița, luptatorul de K1 candidat din partea PSD, și Șerban Nicolae, care s-a comparat cu Hagi atunci cand a vorbit de eliminarea de le listele pentru Parlament. Intrebat ce parere are despre plecarea din PSD a lui Serban Nicolae,…

- Facebook va șterge orice grupuri, pagini sau conturi care ”reprezinta” rețeaua de conspiraționiști extremiști ”QAnon”, a anunțat marți compania, potrivit The Guardian. Noua politica vine dupa ce prima masura luata impotriva intensificarii ”QAnon” pe Facebook a eșuat. Politica se va aplica grupurilor,…

- In cadrul celui de-al doilea webinar “Sanatatea este in alimentație”, care a avut ca tema Cum ajung copiii sa dezvolte bolile cronice?, dna. dr. Gabriela Ion, șef de lucrari UMF “Carol Davila” București, medic primar pediatrie Spitatul Grigore Alexandrescu din București și doctor in Științe Medicale,…