Polițiști din cadrul Poliției Orașului Turceni au identificat ieri in trafic pe DE 79 Plopșoru, un tanar, de 27 de ani, din comuna Balteni, in timp ce transporta cu o autoutilitara cantitatea de 8,2 mc material lemnos specia fag, in baza unui aviz de insoțire primar pe care il folosise și in ziua de 3 septembrie, pentru realizarea unui al transport de material lemnos. Polițiștii au luat masura sancționarii contravenționale a tanarului cu amenda in valoare de 10.000 de lei, conform Legii nr. 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Totodata, polițiștii au dispus confiscarea…