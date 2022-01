Tânăr ajuns la spital, după ce a intrat cu mașina într-un gard Un șofer de 26 de ani a ajuns, sambata seara, la spital, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 5C, in localitatea Vedea, din județul Giurgiu. Nu se știe in ce condiții s-a produs accidentul, dar mașina condusa de tanar a ajuns in gardul unei case din localitate. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul de descarcerare și o ambulanța SAJ. Conducatorul auto a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital. Pompierii au asigurat masurile PSI la locul evenimentului. Cazul a ramas in atenția poliției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

