Stiri pe aceeasi tema

- Doua firme din Bacau se afla intre primele 10 locuri, in topul celor mai mari companii din Romania dupa profitul raportat in anul 2023, realizat de platforma termene.ro. Ambele aparțin fraților Dragoș și Adrian Paval. Bucureștiul aduna 25 de companii dintre primele 50 din acest clasament, intre care…

- Orașul in care se traiește cel mai bine din lume se afla in Europa, dar nu in Elveția - care ofera cele mai mari salarii nete din lume, ci intr-un alt stat, situat pe locul 11 in topul salariilor.

- Festivalul UNTOLD se claseaza pe locul 3 in topul celor mai mari festivaluri din lumeFestivalul UNTOLD a primit o noua recunoaștere internaționala, ocupand locul 3 in Top 100 Festivals realizat de publicația britanica DJ Mag. Aceasta poziție marcheaza o urcare spectaculoasa de trei locuri fața de anul…

- Conform site-ului american de calatorii „The Travel”, Sibiul se claseaza pe locul doi in topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa, cu un buget estimat de 509 dolari de persoana pentru o saptamana. Cunoscutul site american a clasat orașul Sibiu pe locul doi, imediat dupa Varna. Tot pe…

- Un articol CNN a inclus o regiune montana din Romania in topul celor mai bune trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa. Aceste aventuri pe parcursul mai multor zile, pe unele dintre cele mai fascinante trasee de lunga distanța din Europa, ofera oportunitatea de a te reconecta cu natura, de a…

- Orasul mare din Romania care i-a cucerit definitiv pe turiștii straini! A depasit multe orașe celebre din Europa și se afla in topul preferințelor. Turiștii il lauda constant! Orasul mare din Romania care a devenit preferatul turiștilor straini In ultimii an, Bucurestiul atrage sute de mii de turiști…

- In ultimii ani, Bucureștiul a devenit o destinație foarte cautata, atat de catre turiștii europeni, cat și de catre cei americani, fiind constant in topul orașelor favorite pentru calatorii in Europa.

- Germania, Franta si SUA ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele INS conform carora, in Romania, in anul 2022, au fost identificate 96.705 grupuri de intreprinderi, din care 6.036 de grupuri de intreprinderi rezidente si 90.669…