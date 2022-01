Tamponare Sub Coastă, în Apahida - FOTO Un accident s-a produs marți Sub Coasta, in Apahida, fiind implicate doua autoturisme de mare tonaj.”Cel alb a vrut sa faca dreapta și a luat un pic mai larg. Iar cel roșu cred ca a vrut sa treaca pe langa el, dar nu a mai reușit”, ne-a relatat Calin. Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

