Tamponare soldată cu patru răniți, la Râmnicu Vâlcea Polițiștii din Ramnicu Valcea au fost sesizați joi dupa-amiaza, prin apel 112, cu privire la faptul ca s-a produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din primele informații se pare ca o femeie, in varsta de 32 de ani, care conducea un autoturism pe strada Calea lui Traian din Ramnicu Valcea, la intersecția cu strada Posada ar fi intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de o femeie de 37 de ani. In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a patru pasageri din același auto, trei minori și un barbat de 27 de ani, care au fost transportați a spital in vederea acordarii de ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

