- In noaptea de vineri spre sambata, la ora 23:40, polițiștii Secției 14 Poliție Rurala Vama, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 176 Moldovița, au observat ca in intersecția dintre DJ 176 și DC 32 B din localitatea Moldovița un autoturism care a efectuat manevra brusca de intoarcere…

- Vineri la ora 11:47, polițiștii din cadrul Secției 11 de Poliție Rurala Pojorata au fost sesizați prin SNUAU 112, despre producerea unui eveniment rutier cu pagube materiale pe DN 17 la Pojorata. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit faptul ca un barbat de 64 ani din Sadova a condus autoutilitara…

- In cursul zilei de sambata, in jurul orei 11:10, in timp ce polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești se deplasau cu autospeciala de poliție catre comuna Putna și se aflau in tranzit pe raza localitații Bivolaria au observat un autoturism inmatriculat intr-un stat din afara Uniunii Europene…

- Miercuri la orele 20:15, patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, desfașurand activitați pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, a oprit pentru control pe DN 17A de pe raza comunei Sucevița autoutilitara condusa de catre un barbat din comuna Sucevița, satul Voievodeasa care…

- Sambata dupa amiaza, un echipaj de poliție din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Pojorata care iși exercita atribuțiile de serviciu pe Drumul Județean 17, pe raza comunei Pojorata, in satul Valea Putnei a oprit pentru control ansamblul de vehicule format din autoutilitara și semiremorca, in care se…

- La data de 14 aprilie in jurul orelor 00:00, fiind in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Galanești, pe drumul național 2H din localitate, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, au efectuat semnale regulamentare de oprire autoturismului ce se deplasa din direcția…

- Polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție Rurala Vama, in timp ce executau serviciul de monitorizare, supraveghere și control al traficului rutier, pe raza localitații Vama, au oprit autoturismul condus de catre un tanar de 19 de ani, localnic. Urmare a testarii cu aparatul etilotest, a rezultat faptul…