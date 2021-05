Stiri pe aceeasi tema

- Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizata la 112 ca pe raza comunei Carlibaba a avut loc un eveniment rutier. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Carlibaba, un localnic de 52 de ani a intrat in coliziune cu un alt vehicul…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…

- Poliștii suceveni au monitorizat sambata seara cu efective sporite zonele bisericilor catolice din județ unde s-au oficiat slujbele de Paște. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu, nu au fost inregistrate probleme. ”Polițiștii suceveni mulțumesc cetațenilor care au respectat…

- Poliția județului Suceava trage un nou semnal de alarma dupa ce tot mai mulți șoferi se urca bauți la volan. Polițiștii au exemplificat cu doua cazuri de ultima ora. Un echipaj din cadrul Poliției mun. Suceava – Biroul Rutier, in timp ce efectua serviciul de indrumare, supraveghere și control al traficului…

- Poliția orașului Solca a efectuat un control privind respectarea masurilor Sars Cov 2 in noaptea de 12/13.03.2021, in incinta unui bar din com. Arbore, unde in ziua precedenta a avut loc și o agresiune soldata cu decesul unei persoane. In urma verificarilor efectuate pe parcursul zilei de 13.03.2021,…

- Polițiștii de la Solca au continuat cercetarile pe linie de nerespectare a regulilor cu privire la deplasarea pe timp de noapte și inchiderea localurilor, in cazul barului din Arbore, unde, vineri noapte, un localnic beat a ucis in bataie un tanar din Cajvana. Reamintim, din cercetarile preliminare…

- Directia Generala Politia Locala Constanta a verificat 125 de autovehicule. 15 masini parcate pe locurile dedicate persoanelor cu dizabilitati au fost ridicate.Politistii locali din cadrul Serviciului Rutier al Directiei Generale Politia Locala Constanta verifica frecvent daca locurile destinate persoanelor…

- Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin „SNUAU 112” ca pe strada Zamcei din localitate, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto pare a fi sub influența alcoolului. Politistii deplasati la fata locului au identificat atat autoturismele…