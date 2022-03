Tamponare în localitatea Foi (Crăciunești) Pompierii din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina sambata, 5 martie, in jurul orei 16.36, pentru a asigura masurile de prevenire și stingere a incendiilor in urma unui accident rutier care a avut loc in satul Foi, comuna Craciunești. "Este vorba despre o tamponare intre doua autoturisme in care se aflau doua … Sursa articolului: Tamponare in localitatea Foi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

