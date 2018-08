Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui BMW care a intrat vineri cu viteza intr-un giratoriu din zona Liceului Sportiv a pierdut controlul volanului și a lovit doua mașni parcate. Una dintre ele avea instalație GPL, dar pana la urma evenimentul a fost in...

- La sediul poliției a mai fost adusa o persoana care a participat la incaierarea de langa un bar din Targu Jiu. A fost intocmit dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. In urma altercației au fost avariate trei autoturisme aflate in fața barului. Articolul UPDATE: In urma…

- Din primele informații au fost implicate trei mașini printre care și un taximetrist. In urma accidentului de la Parcul Central din Targu Jiu o victima a ajuns la spital, conștienta. Articolul UPDATE! Trei mașini implicate in accidentul de la PARC! O VICTIMA a ajuns la spital! FOTO apare prima data…

- Politistii lugojeni cauta o masina care a fost implicata noaptea trecuta intr-o tamponare pe o strada din Lugoj. Soferul autoturismului a pierdut controlul volanului si a lovit doua masini parcate pe strada Traian Grozavescu. Se pare ca autoturismul circula cu viteza, iar totul s-a intamplat la intersectia…

- In urma cu puțin timp a avut loc o tamponare in lanț din cauza unui șofer neatent care nu a pastrat distanța regulamentara. In total au fost avariate trei mașini conform unei postari pe un grup dedicat șoferilor din Targu Jiu. Articolul FOTO: A LOVIT doua mașini in fața Hotelului Anna din Targu Jiu!…

- In aceasta dimineața un targujian s-a trezit cu o mașina in gradina din fața casei. Conform unei postari pe un site de socializare la fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe la fața locului „ Accident Calea Severinului ,3 ambulanțe, 2 mașini de pompieri, 3 mașini de poliție. A intrat peste om…

- In jurul orei 11, polițiștii, care au fost sesizați prin apel la numarul unic 112, au vrut sa opreasca in caprtierul Pipera un autoturism cu numere de inmatriculare din Bulgaria. Șoferul a refuzat sa...

- Doua autoturisme și un autotren au fost implicate luni dimineața intr-un accident care a avut loc la ieșirea din Targu Jiu, in dreptul podului de la Romanești. Șoferul autotrenului, un barbat de 36 de ani din Ișalnița, nu a acordat...