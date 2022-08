Stiri pe aceeasi tema

- Profețiile facute de Baba Vanga pentru anul 2022. Pe langa alte predicții care s-au adeverit, clarvazatoarea a prezis cu exactitate și seceta severa din Marea Britanie. Chiar daca a murit in urma cu 25 de ani, femeia oarba din Bulgaria a lasat in urma profeții alarmante pentru fiecare an pana in 5079.

- Estul, centrul, sudul și sud-vestul Angliei sunt zonele in care a fost declarata starea de seceta in condițiile in care temperaturile ridicate continua sa afecteze teritoriul britanic, relateaza Sky News . Anunțul facut vineri, 12 august, de autoritați inseamna ca locuitorii din aceste regiuni se pot…

- Seceta severa ar urma sa reduca recolta de porumb a Uniunii Europene cu 10 milioane de tone, pana la 55,4 milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, a estimat joi firma de consultanta Strategie Grains, transmite Reuters.

- Interzicerea utilizarii furtunurilor de apa la nivel national in Marea Britanie ar trebui implementata cu prioritate, impreuna cu contorizarea obligatorie a apei, pana la sfarsitul deceniului. Acesta este mesajul cheie pe care consilierii in materie de infrastructura l-au transmis guvernului, in timp…

- Din cauza nivelului foarte scazut al raului Prut, Agentia Nationala de Imbunatațiri Funciare Vaslui nu mai poate livra apa pentru irigații catre mai multe organizații. Fermierii au fost anunțați ca nu vor mai primi apa, iar culturile de pe circa 5.000 de hectare vor ramane neirigate. Daca debitul mediu…

- Seceta cumplita in toata țara. Temperaturi ridicate și precipitații puține in ultimele luni. Agricultorii cer declararea starii de „calamitate”. Anul 2022 este caracterizat in Romania de o perioada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Canicula practic pe tot globul! Temperaturile extreme au cuprins Europa, China, sud-vestul și centrul SUA. Seceta și incendiile de padure au afectat Spania și Portugalia, iar caldura torida s-a extins in Franța și Marea Britanie.

Popularitatea printului Harry si a sotiei sale, Meghan, a scazut la un nivel record in randul publicului din Marea Britanie, potrivit unui nou sondaj, relateaza dpa.