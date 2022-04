Tamași: depistat drogat la volan La data de 01 aprilie a.c., un echipaj mixt, format din polițist și jandarm, aflat in exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe raza comunei Tamași, au depistat in flagrant delict, un localnic de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism sub influența substanțelor psihoactive. In urma testarii tanarului cu aparatul drugtest, rezultatul a […] Articolul Tamași: depistat drogat la volan apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politistii constanteni. La data de 31 martie a.c., in jurul orei 23.30, politisti din cadrul Sectiei 1 au identificat un barbat, de 48 ani, care a condus un autoturism pe strada Termele Romane din municipiul Constanta, in timp ce se afla…

- La data de 15 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au interceptat și oprit in trafic, pe raza municipiului Bistrița, un autoturism. A fost identificat șoferul acestuia, un barbat de 31 de ani, din Șintereag. In sprijin a fost solicitat și un echipaj din cadrul Biroului…

- La data de 9 martie 2022, in jurul orei 01,00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani,…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, domiciliat in Austria, este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politistii rutieri in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Giurgiu, sub influenta substantelor psihoactive. "Politistii Biroului Rutier din cadrul IPJ Giurgiu au depistat in…

- Dosar penal pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive Putin dupa miezul noptii trecute, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Zalau au depistat in trafic un tanar, care se afla sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto, un tanar de 23…

- Un șofer de 18 ani a fost prins drogat la volan, in Turda. Polițiștii au fost șocați cand au observat ca avea permisul de cateva saptamani. La data de 14 ianuarie, a.c, in jurul orei 23.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un conducator auto, in varsta de 18 de ani,…

- La data de 14 ianuarie 2022, in jurul orei 23.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un conducator auto, in varsta de 18 de ani, din Campia Turzii, care se deplasa cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!