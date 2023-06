Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de Neurologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe va ramane, din luna iulie, cu mai putin de jumatate dintre medici, cinci dintre cei noua neurologi alegand sa demisioneze si sa lucreze in mediul privat. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, recent, ca, din acest…

- Spitalul Judetean de Urgenta "Fogolyan Kristoff" din Sfantu Gheorghe va implementa un proiect ce vizeaza reducerea infectiilor nosocomiale, finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Potrivit managerului spitalului, Andras Nagy Robert, va fi dezvoltat laboratorul…

- Un patinoar artificial modern, care va include si un centru de recuperare medicala pentru sportivi, va fi construit in municipiul Sfantu Gheorghe cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI), a anuntat primarul Antal Arpad. Patinoarul va fi ridicat in vecinatatea Arenei Sepsi si a stadionului…

- Sportiva Oltean Veronica-Elena, legitimata la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, a obținut medalia de aur și a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului de premiere la „Cupa Judo Napoca”, aflata la prima ediție. Competiția care a aliniat la start peste 450 sportivi judoka din intreaga…

- Incepand cu data de 24 aprilie și pana la finalul acestui an, femeile cu varste cuprinse intre 24 și 64 de ani sunt invitate sa se programeze la testarea gratuita Babes Papanicolaou si HPV, in cadrul retelei de screening pentru depistarea cancerului de col uterin, organizata de Spitalul Județean de…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (0-0), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a cincea a fazei play-off a Superligii de fotbal. Dupa o prima repriza terna, fara faze notabile, Universitatea a deschis scorul cu un sut al lui Alexandru Cretu (49).…

- O ceremonie religioasa de binecuvantare a bucatelor pregatite pentru sarbatoarea Pastelui catolic va avea loc duminica, in Piata centrala din Sfantu Gheorghe, la aceasta fiind asteptate, ca si anul trecut, cateva sute de persoane. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a precizat, intr-o…

- Teatrul Independent Osono din Sfantu Gheorghe va efectua, saptamana viitoare, un turneu in mai multe localitati din Ungaria, printre care si Budapesta, unde va prezenta spectacolul-documentar „Chipul din oglinda apei”, care surprinde, in principal, problemele cu care se confrunta tinerii in societatea…