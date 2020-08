Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul spital de pneumologie din municipiul Sfantu Gheorghe va fi construit cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii si ar putea fi finalizat in 28 de luni de la semnarea contractului, a declarat azi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor. Potrivit unui raport de specialitate…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, e de parere ca Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) ar trebui descentralizata, iar unitatile locative ar trebui vandute la pretul pietei. El a sustinut ca valoarea investitiei in toate locuintele construite prin ANL este de aproximativ 2 miliarde…

- Cantitatea de deseuri reciclabile colectate selectiv in judetul Covasna a crescut semnificativ in acest an, releva datele prezentate de operatorul regional de salubritate Tega SA din Sfantu Gheorghe. Potrivit sursei citate, in prima jumatate a acestui s-au colectat 180 de tone de sticla, fata de 110…

- Seful Garii CFR Sfantu Gheorghe a fost diagnosticat cu COVID-19, iar statia respectiva a fost dezinfectata, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, Oana Branzan. Ea a adaugat ca Directia de Sanatate Publica (DSP) Covasna a demarat o ancheta…

- Comuna Ozun, cu satele aparținatoare Ozun, Bicfalau, Lisnau, Lisnau Vale, Magheruș și Santionlunca este in plin proces de modenizare. Lucrarile de refacere a drumurilor și a trotuarelor, modernizarea și extinderea sistemului de apa și canalizare, retaurarea unor cladiri, etc. au ca scop final creșterea…

- Astazi, 5 iulie 2020, in jurul orei 15:40, pompierii de la Pichetul Intorsura Buzaului au fost solicitati pentru salvarea unei persoane implicate intr-un accident cu motocicleta pe care o conducea, in padurea de pe raza localitații Sita Buzaului. La locul evenimentului s-au deplasat un echipaj SMURD,…

- Piscina din Sfantu Gheorghe se redeschide incepand de vineri, insa deocamdata doar pentru sportivi profesionisti si cursanti, in timp de strandul se va redeschide pentru public, cel mai probabil, incepand cu data de 1 iulie. „Piscina din Sfantu Gheorghe se redeschide vineri, 19 iunie, de la ora 9,00…

- Implinirea a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la TRIANON va fi sarbatorita astazi, 4 iunie 2020, la Sfantu Gheorghe, unde Asociatia Calea Neamului va organiza un eveniment cultural in fata grupului statuar „Mihai Viteazul” din municipiu, incepand cu ora 14.00. „Obiectivul este sarbatorirea…