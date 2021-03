Gabi Tamaș (37 de ani), fundașul celor de la FC Voluntari, a fost binedispus dupa victoria de la Clinceni, scor 1-0. Cronica meciului Academica Clinceni - FC Voluntari FC Voluntari a obținut 7 puncte in ultimele 3 runde, toate cu Gabi Tamaș pe teren. Fundașul central a oferit și pasa decisiva la golul marcat astazi de Jefte, in minutul 45. Mai in gluma, mai in serios, Tamaș nu exclude o posibila convocare la echipa naționala. ...