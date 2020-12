Stiri pe aceeasi tema

- CSJ Știința U Craiova nu a intrat in vacanța, așa cum au facut-o concitadinele Universitatea Craiova și Academia „Gica Popescu“. Gruparea de la baza sportiva „Aripile“ va susține miercuri meciurile restante din etapa a 9-a, de la Liga Elitelor, cu CFR Cluj. „Datoria“ a fost cauzata atunci, evident,…

- Dan Nistor, mijlocașul Universitații Craiova, a declarat dupa victoria din 16-imile Cupei Romaniei, 5-0 cu Progresul Spartac, ca a fost „un antrenament reușit“. El considera ca este prematur sa se vorbeasca despre caștigarea trofeului sau despre event, dar ii asigura pe suporteri ca intreaga echipa…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova , Mihai Capatana, a prefatat astazi partida cu Progresul Spartac din 16-imile de finala ale Cupei Romaniei. Confruntarea se va disputa vineri, 27 noiembrie, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, dar cu gruparea din Capitala drept gazda. Mihai Capatana…

- Meciul dintre Ripensia Timisoara si Farul Constanta din etapa a 14-a a Ligii a II-a a fost amanat in urma cazurilor de COVID-19 de la gruparea banateana, acesta urmand a fi reprogramat la o data ulterioara. "Partida Ripensia UVT - Farul Constanta, contand pentru etapa a 14-a din Liga a II-a, va fi…

- REȘIȚA – Echipa pregatita de Alin Minteuan va intalni sambata, 21 noiembrie, de la ora 11:00, in deplasare, formația Farul Constanța 1920. Rosso-nerii sunt intr-o forma buna și au un moral ridicat dupa ultimele doua jocuri, pe care au reușit sa le caștige, 1-0 cu Concordia Chiajna și 2-1 cu Universitatea…

- „Banațenii de munte” au jucat rau acasa in acest sezon, trei eșecuri și o remiza, dar totul s-a schimbat in aceasta saptamana. Intr-un joc restanța, „Metalul” a invins Chiajna cu 1-0, iar astazi a trecut dupa un meci bun de o echipa cu pretenții, Universitatea Cluj. CSM Reșița a inceput in forța, Danci…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a dezamagit in runda 8 de la Liga 2. Echipa antrenata de Flavius Stoican a pierdut la limita, scor 0-1, pe teren propriu, meciul sustinut sambata in compania echipei ASU Poli Timisoara. Banatenii au marcat prin fostul junior al Universitatii Craiova, Alin Manea, in minutul…

- Universitatea Cluj a caștigat, marți seara, pe teren propriu meciul cu Unirea Slobozia, scor 3-1.Pentru clujeni au inscris Cristi Gavra, Ioan Filip, clujenii beneficiind și de un autogol al oaspeților.Antrenorul clujenilor a spus ca jocul a fost greu și nu și-a arogat meritele pentru aceasta vctorie.…