Talonul va fi SUSPENDAT automat odată cu expirarea ITP. Şoferii NU vor fi anunţaţi Din 20 mai, daca va expira ITP-ul, se suspenda automat si certificatul de inmatriculare al masinii, fara sa fiti anuntati direct. Daca nu va dati seama si circulati asa, riscati o amenda de aproape 3 mii de lei, ramaneti fara placutele de inmatriculare si apoi trebuie sa faceti, alte drumuri la politie si la RAR, ca sa reintrati in legalitate. In prezent, fiecare sofer este obligat sa faca inspectia tehnica periodica la masina o data la doi ani, daca vehiculul nu este mai vechi de 12 ani. Insa multi uita, ori nu au masinile in regula asa ca nu le duc la verificare, iar Ministerul de Interne… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

