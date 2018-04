Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) reaminteste ca, incepand cu 20 mai, daca sunteti surprinsi in trafic cu inspectia tehnica periodica (ITP) expirata, politistul va va retine talonul si placutele cu numerele de inmatriculare. “In plus agentul va va da o amenda si o dovada fara drept de circulatie,…

- Cu cateva zile inaintea Pastelui, fotbalistii echipei CSM Poli au decis sa faca un gest de suflet pentru batranii de la Azilul “Sfanta Parascheva” din Iasi. Elevii lui Flavius Stoican au acceptat provocarea de a participa un eveniment culinar, in scop caritabil si vor prepara cozonaci, pe…

- Cei care vor dori sa achizitioneze o masina la mana a doua vor putea afla cu un simplu mesaj text (SMS) trimis RAR tot istoricul masinii pe care urmeaza sa o cumpere. In plus, cele doua institutii promit ca vor face imposibila reintroducerea in trafic a masinilor „dauna totala”. Cel putin asa anunta…