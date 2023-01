Taloanele de pensie, tipărite greșit pentru sute de mii de români. Când își vor primi banii reținuți Sute de mii de taloane de pensie au fost tiparite greșit pentru luna ianuarie. Seniorii vor primi banii reținuți la urmatoarea pensie. CCR a decis ca plata contribuțiilor de sanatate pentru pensii mai mari de 4.000 de lei este neconstituționala. Potrivit CCR, nicio pensie aflata in plata, indiferent ca este speciala sau contributiva, nu poate […] The post Taloanele de pensie, tiparite greșit pentru sute de mii de romani. Cand iși vor primi banii reținuți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

