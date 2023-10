Talibanii vor participa săptămâna viitoare la Forumul Belt and Road din China Oficiali si ministri talibani au calatorit uneori la intalniri regionale, in cea mai mare parte la cele axate pe Afganistan, dar Forumul Belt and Road (Forumul O Centura un Drum) este printre cele mai importante summit-uri multilaterale la care au fost invitati sa participe. Forumul de la Beijing marcheaza marti si miercuri cea de-a 10-a aniversare a ambitioasei initiative globale de infrastructura si energie a presedintelui Xi Jinping, considerata ca recreand vechiul Drum al Matasii, pentru a stimula comertul global. Ministrul interimar al Comertului si Industriei al talibanilor, Haji Nooruddin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

