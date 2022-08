Talibanii trag focuri de avertisment pe fondul unui protest al femeilor în capitala afgană, Kabul. VIDEO Luptatorii talibani au tras focuri de avertisment pentru a dispersa un protest rar al femeilor in capitala Afganistanului, Kabul. Imagini video dramatice arata cum barbați inarmați trag focuri de arma in aer, determinand protestatarii sa fuga, scrie Euronews. Aproximativ 40 de femei au scandat „paine, munca și libertate” in fața Ministerului Educației din Afganistan. Protestul a avut loc cu doar doua zile inainte ca talibanii sa marcheze primul an la putere. Legile stricte reglementeaza drepturile femeilor din aceasta țara, limitand capacitatea acestora de a munci și de a avea o educație, precum… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- La implinirea unui an de la instaurarea regimului taliban, femei afgane au iesit in strada sambata la Kabul pentru a denunta restrictiile impuse de talibani asupra drepturilor lor la educatie, munca si libertate de miscare, dar manifestatia a fost dispersata cu focuri de arma, transmit AFP si DPA.…

