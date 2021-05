Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi soldati afgani au fost ucisi si alti 18 raniti intr-o explozie dintr-o baza militara care este situata pe aerodromul din Bagram din provincia Parwan, au anuntat sambata oficiali afgani, relateaza dpa. Doi oficiali locali afgani au declarat pentru dpa ca o bomba a fost detonata…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si 90 ranite vineri, in estul Afganistanului, intr-un atac cu vehicul capcana pe care autoritatile afgane l-au atribuit talibanilor, relateaza AFP. Presedintele afgan Ashraf Ghani i-a acuzat pe talibani ca sunt responsabili de acest atac. Atacul, care a avut loc…

- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…

- Cel putin 82 de insurgenti au fost ucisi in lovituri aeriene impotriva unor ascunzatori si pozitii ale talibanilor situate in provincia Kandahar din sudul Afganistanului, fostul bastion al gruparii armate, a comunicat duminica purtatorul de cuvant al politiei din provincie, transmite Xinhua.…

- Trei militari ruși au fost uciși marți în apropierea orașului Kaluga de declanșarea accidentala a scaunelor ejectoare ale unui bombardier strategic Tupolev-22M3, relateaza AFP și Reuters citând agențiile de presa ruse.„În 23 martie, în timpul pregatirilor de la…

- Miscarea jihadista Statul Islamic (SI) a revendicat atacul de marti seara in care au fost ucise trei angajate ale unei televiziuni din estul Afganistanului, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Conform organizatiei neguvernamentale americane SITE Intelligence Group, SI a afirmat ca luptatorii sai…

- Cel putin 6.402 de civili au fost executati in Columbia de catre militari si prezentati ca ucisi in lupta, o cifra de trei ori mai mare decat numarul estimat pana acum al acestor executii extrajudiciare, a comunicat joi tribunalul de pace columbian, potrivit France Presse, potrivit Agerpres.…

- Cel putin patru militari pakistanezi si patru militanti talibani au fost ucisi intr-un schimb de focuri in apropierea frontierei afgane, a anuntat vineri armata, citata de DPA, potrivit AGERPRES. Un grup de militanti a luat cu asalt un punct de control al armatei in regiunea Nord Waziristan,…