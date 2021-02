Talibanii sunt "clar" responsabili de violentele care continua in Afganistan, a declarat joi comandantul fortelor americane din Orientul Mijlociu, in contextul in care noua administratie a lui Joe Biden reconsidera retragerea militara a tarii prevazuta la inceputul lunii mai, noteaza AFP. "Nivelul violentei in Afganistan este prea mare", a declarat generalul Kenneth McKenzie, seful Comandamentului Central al Armatei SUA (CENTCOM), in cursul unui turneu in Orientul Mijlociu. "Violenta nu este indreptata impotriva noastra sau impotriva prietenilor nostri din NATO din cadrul coalitiei, ea este indreptata…