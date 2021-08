Stiri pe aceeasi tema

- Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor.

- UPDATE, ora 13:00 – Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor. ”Intelegem ca oamenii au pastrat armele pentru siguranta personala. Acum…

- Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor. ''Intelegem ca oamenii au pastrat armele pentru siguranta personala.…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan. Oamenii sunt efectiv disperați, iar in incercarea de a fugi…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Luptatori talibani din capitala afgana, Kabul, au inceput luni sa adune armele detinute de civili, deoarece oamenii nu mai au nevoie de ele pentru protectia personala, a declarat un reprezentant al talibanilor, noteaza Agerpres. ''Intelegem ca oamenii au pastrat armele pentru siguranta personala.…

- Militantii talibani au anuntat ca deocamdata nu au luat o decizie cu privire la capturarea militara a capitalei afgane, Kabul, dupa ce in ultimele zece zile ei au preluat controlul asupra majoritatii capitalelor de provincii din Afganistan, transmite DPA. ''O decizie separata va fi luata ulterior…

- Salima Mazari sta dezinvolta pe scaunul din fața al camionetei în timp ce ruleaza printr-un district din nordul Afganistanului și cânta un cântec popular care se amplifica la difuzorul de pe plafonul mașinii, potrivit AFP.În aceasta țara foarte patriarhala și conservatoare,…