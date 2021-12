Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante al guvernului taliban din Afganistan a pregatit un proiect de buget de stat ce va fi finantat pentru prima data in ultimii 20 de ani fara ajutor international, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului, informeaza vineri AFP. Elaborarea lui intervine in conditiile…

- Talibanii au cerut ajutorul Uniuni Europene in vederea garantarii functionarii aeroporturilor afgane, in cadrul unor negocieri, in weekend, la Doha, unde s-au angajat sa permita plecarea persoanelor care doresc sa paraseasca Afganistanul, a anuntat UE, relateaza AFP.

- Șeful ONU, Antonio Guterres, a avertizat o posibila prabușire a economiei Afganistanului. Bancile se inchid rand pe rand, iar serviciile esențiale, precum cele medicale, s-au suspendat. Organizația face apel catre țarile straine sa vina in ajutorul afganilor. Antonio Guterres a avertizat printr-un mesaj…

- Talibanii au avertizat miercuri SUA ca vor exista consecinte daca vor continua sa trimita drone in spatiul aerian al Afganistanului, relateaza Reuters. 'SUA au incalcat toate legile internationale, precum si angajamentele pe care si le-a luat fata de talibani la Doha (Qatar) in privinta operatiunilor…

- Femeile din Afganistanul controlat de talibani nu vor mai avea voie sa participe la cursuri sau sa lucreze la Universitatea Kabul „pana nu se creeaza un mediu islamic”, a anunțat luni noul director al Universitații din Kabul numit de talibani pe contul sau oficial de Twitter, citat de CNN . „Atat timp…

- Un purtator de cuvant al talibanilor din orasul Kunduz din nordul Afganistanului a facut apel la comunitatea internationala sa-si intensifice asistenta pentru aceasta tara, insistand ca militantii islamisti instalati la putere in august nu sunt teroristi, relateaza duminica dpa, potrivit Agerpres.…