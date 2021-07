Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au anuntat vineri ca au cucerit Islam Qala, un post de frontiera cu Iranul, cel mai important din Afganistan, situat in provincia Herat (vest), si ca o ofensiva continua in tara, relateaza AFP.

- Talibanii au afirmat vineri ca au capturat cel mai important punct de trecere a frontierei de la granita afgano-iraniana, Islam Qala, situat in provincia Herat (vest), in timp ce ofensiva insurgentilor continua in Afganistan, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Punctul de trecere a frontierei Islam…

- Insurgentii talibani au preluat marti controlul asupra principalului punct de trecere a frontierei cu Tadjikistanul, si asupra unor districte care duc spre capitala provinciei Kunduz, au anuntat responsabili locali, citati de AFP.

- Insurgentii talibani au preluat marti controlul asupra principalului punct de trecere a frontierei cu Tadjikistanul, republica ex-sovietica din Asia Centrala, in nordul Afganistanului, precum si asupra unor districte care duc spre capitala provinciei Kunduz, au anuntat responsabili locali, citati…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand și Nadlac II au depistat zece cetateni din Siria, Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse bunuri. Azi dimineața, la Punctul…

- Principalele puncte de trecere a frontierei spre Ungaria sunt aglomerate, astazi, pe arterele de iesire destinate camioanelor. Autoritatile vecine nu au permis tranzitarea tarii cu vehicule de peste 7,5 tone in perioada Rusaliilor Catolice, restrictie ridicata luni seara la ora 23.00. Potrivit Politiei…

- Principalele puncte de trecere a frontierei spre Ungaria sunt aglomerate, marti, pe arterele de iesire destinate camioanelor, dupa ce autoritatile vecine nu au permis tranzitarea tarii cu vehicule de peste 7,5 tone in perioada Rusaliilor Catolice, restrictie ridicata luni seara la ora 23,00.…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Afganistan, Pakistan și Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In data de 14.04.2021, in jurul orei…