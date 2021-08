Stiri pe aceeasi tema

- "Nimic nu indica faptul ca armata si guvernul afgan s-ar prabusi în 11 zile", a declarat miercuri seful Statului Major Interarme al SUA, generalul Mark Milley, în raspuns la criticile privind erorile de evaluare ale serviciilor de informatii americane privind capacitatea autoritatilor…

- Shamaila Khan, director pentru datorii in tarile emergiente la AllianceBernstein, a spus ca insurgentii talibani au dobandit accest la resurse care sunt ”o propunere foarte periculoasa pentru lume”, in Afganistan fiind minerale ”care pot fi exploatate”. Afganistanul a ajuns in mainile militantilor islamisti…

- Mii de oameni încearca în prezent sa se infiltreze în aeroportul din Kabul, iar unii chiar au avut norocul sa depașeasca un gard înalt. Potrivit unui corespondent RIA Novosti, talibanii și americanii trag focuri de arma, potrivit realitatea.md.

- Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze…

- Cateva mii de soldați americani au fost trimiși pe cale aeriana spre Kabul pentru a evacua personalul diplomatic și alți civili din capitala afgana, a declarat sambata un oficial al SUA, la o zi dupa ce talibanii au preluat al doilea și al treilea oraș ca marime din țara, transmite Reuters. Sambata,…

- Insurgenții talibani și-au consolidat vineri controlul asupra Afganistanului, cucerind al doilea și al treilea oraș al țarii în timp ce statele occidentale se pregatesc sa trimita trupe pentru a evacua angajații ambasadelor din capitala Kabul, relateaza Reuters.Cucerirea Kandahar, al doilea…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale…